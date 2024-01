La Nona Sinfonia di Beethoven inaugura la stagione concertistica Città di Bagheria

C’è grande attesa a Bagheria per l'evento in programma il 6 gennaio alle ore 19 nella Chiesa Madre (Natività della Beata Vergine Maria) con ingresso gratuito. Si tratta dell'inaugurazione dell'VIII stagione concertistica con il tradizionale 19° Concerto di Epifania del coro polifonico laudate Dominum di Bagheria, con l'Orchestra da Camera Bequadro, diretti da Salvatore Di Blasi (nella foto), con i soprani Susanna La Fiura, Anna Maria Pinsino e Anna Anselmo, il mezzosoprano Honoka Sekiya, il tenore Rosario Cristaldi e il basso Marco Tinnirello.

Questo il programma della serata: A. Vivaldi - Gloria RV589 (1 Movimento); J. S. Bach - Jesus Bleibet meine Freude (estratto Cantata 147); G. Faurè - Cantique de Jean Racine, Op. 11; V. Miserachs - Cantate Domino; A. Cericola - Ninna nanna a Gesù bambino; A. C. Adam - Cantique de Noël; L. Van Beethoven - IX sinfonia per soli coro e orchestra Op.125 (IV Movimento); F.X. Gruber (arr.) - Stille Nacht; S. Alfonso (arr.) - Tu scendi dalle stelle; S. Di Blasi (Arr.) - Gli angeli delle campagne - Adeste Fideles; J. Rutter - Candelight Carol.

«Nell'ambito della stagione concertistica Città di Bagheria, proponiamo il 19° evento dell'Epifania, che rappresenta una tradizione affermata e seguita con la quale ci avviamo verso la conclusione di periodo concertistico molto intenso delle festività – dice il direttore artistico Salvatore Di Blasi - dopo l'evento di pochi giorni fa, organizzato dall'Associazione di promozione sociale Bequadro di Bagheria con il contributo del Ministero della Cultura, in omaggio a Renato Guttuso nel giorno del suo compleanno, ossia il 26 dicembre, data in cui la città vuole celebrare uno dei suoi più illustri artisti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare, sabato 6 gennaio in Chiesa Madre».