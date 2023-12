Palermo, turista rapinato in via Teatro Biondo: caccia a due uomini

È stato bloccato e minacciato da due uomini mentre percorreva la via Teatro Biondo, a pochi metri dalla via Roma. Rapina ai danni di un turista tedesco in pieno centro a Palermo, costretto dai malviventi a consegnare il proprio cellulare. Entrati in possesso dello smartphone, i due si sono dati alla fuga a piedi, la vittima ha cercato di inseguirli, ma è stato inutile: in pochi istanti hanno fatto perdere le proprie tracce. L'uomo ha lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, a cui ha fornito una descrizione dei rapinatori. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano nella zona.

Pochi mesi fa, sempre in via Roma, dalle parti della Rinascente, un altro turista è stato preso di mira. In quel caso i rapinatori sono riusciti a impossessarsi dei soldi che aveva in tasca e del cellulare. Un altro colpo si è invece verificato all'altezza di via Divisi, dove una studentessa è stata minacciata da un rapinatore solitario che l'ha costretta a consegnare la sua borsa.

Ad ottobre è stato arrestato un ragazzo di ventisei anni che pochi giorni prima aveva scippato il cellulare a una donna. Due automobilisti hanno assistito alla scena, sono scesi dalla vettura e hanno iniziato ad inseguire il rapinatore. Nel frattempo i poliziotti a bordo della volante sono riusciti a bloccarlo in via Gorizia. Il cellulare, in quel caso, è stato restituito alla legittima proprietaria.