Porti, l'Autorità di Palermo cerca un impiegato e un dirigente

A Palermo l’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha pubblicato due bandi per la ricerca di personale.

Il primo riguarda la selezione, per titoli ed esami, riservata esclusivamente a soggetti appartenenti alle categorie protette (articolo 1, comma 1, della legge 68 del 12 marzo del 1999), per l’assunzione in prova ed a tempo indeterminato di un impiegato di quarto livello del contratto di lavoro dei lavoratori dei porti, da inserire nell’organico e da destinare al servizio risorse umane e formazione - ufficio protocollo dell’ente.

Il secondo bando riguarda una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova ed a tempo indeterminato di un dirigente (contratto per i dirigenti delle aziende industriali Federmanager), da destinare all’area finanziaria dell’ente.

I bandi sono pubblicati nella Gazzetta - IV serie speciale concorsi ed esami e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Le domande di ammissione alla selezione, datate e firmate, dovranno pervenire all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale - ufficio protocollo, via Piano dell’Ucciardone, 4, 90139 Palermo, entro le 12 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta.