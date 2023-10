Pallanuoto, per il Telimar Palermo buona la prima: battuta 15-10 la neopromossa Roma Vis Nova

Vittoria all’esordio in campionato (pallanuoto, Serie A1 maschile) per il Telimar, che in casa batte la neopromossa Roma Vis Nova 15-10 in una piscina Olimpica comunale di Palermo ancora una volta chiusa al pubblico.

Match tosto, dai ritmi serrati e dal pressing alto, nel quale i ragazzi guidati oggi (primo ottobre) da Ivano Quartuccio, per la squalifica di una giornata a coach Baldineti, riescono a mettersi a distanza di sicurezza fin dal primo tempo. I capitolini, però, vendono cara la pelle e si riportano sul -1 all’inizio della terza frazione. Il gruppo palermitano resta coeso e macina gol, grazie al gran lavoro di squadra di Hooper e al gran destro di Occhione – cinquina per lui - portandosi di nuovo sul +4 e rispondendo colpo su colpo ad ogni rete degli avversari fino alla marcatura di Vitale arrivata a 4” dalla sirena.

Primi tre punti conquistati, ma testa subito alla partita di mercoledì sera contro il Quinto, prima di ospitare il Barcelona domenica 8 ottobre in Len Euro cup.

«Buona – commenta l’universale Davide Occhione (nella foto) – la prestazione generale della squadra. Siamo stati uniti fino all’ultimo secondo. Ci sono stati momenti di difficoltà, come è giusto che sia. È la prima in campionato, contro una squadra giovane, che si è rinforzata e ha dei buoni tiratori. Oggi avevamo in più la difficoltà delle due squalifiche di coach Baldineti e di Giliberti, ma Quartuccio in panchina è stato perfetto. Segue i nostri allenamenti in settimana e sa che gioco vuole il coach. Sarà un mese intenso contro squadre forti. Non possiamo prendere sottogamba nessuna avversaria. Non possiamo permetterci di perdere punti in campionato. Per quanto riguarda il gruppo rinnovato – conclude – i più giovani hanno carattere, devono solo acquistare fiducia e prendersi qualche responsabilità, ma sotto la guida di Baldineti sarà facile».

Anche Marcello Giliberti, presidente del Telimar, parla di una «vittoria meritata contro una mai doma neopromossa Roma Vis Nova, che ha disputato un ottimo match, restando in partita sino a 3 minuti dalla fine. Discreta prestazione corale, in cui ha brillato Davide Occhione, che con grande senso di responsabilità e freddezza ha infilato la porta avversaria in momenti molto delicati. Questi primi tre punti, arrivati dopo l'inatteso, ma meritatissimo, passaggio di turno in Len Euro cup, guadagnati all'inizio di questi due mesi intensissimi, spero siano di buon auspicio per questo difficile campionato. Peccato soltanto aver giocato a porte chiuse, davanti soltanto a un centinaio di atleti delle nostre giovanili. A causa dell’inagibilità delle tribune, abbiamo infatti tenuto forzatamente a casa il migliaio di sostenitori che ci ha sempre supportato».

Telimar -Roma Vis Nova 15-10

PARZIALI: 4-1; 2-3; 2-2; 7-4

TELIMAR: Jurisic, Marini, Vitale 2, Fabiano, Giorgetti 1, Hooper 3 (1 rig.), Falsone, Metodiev, Lo Cascio 1, Occhione 5, Lo Dico 1, Woodhead 1, Girasole, Nuzzo. Tecnico sul piano vasca: Ivano Quartuccio

ROMA VIS NOVA: Coreggia, Ciotti 1, Poli 2, Strakalj 1, Checchini 1, Russo 1, De Robertis, Agnolet, Viskovic 1, Narciso 1, Di Rocco, Antonucci 2, Rubini. Allenatore: Alessandro Calcaterra

ARBITRI: Alessia Ferrari e Marco Piano, entrambi di Genova. Delegato: Gianluca Centineo

NOTE: Superiorità Telimar 7/13 + rigore; Vis Nova 4/12. Vis Nova con 12 uomini a referto. Usciti per limite di falli Woodhead (T), Poli e Antonucci (R) nel IV tempo. Partita a porte chiuse per mancato rinnovo dell’agibilità della tribuna dell’impianto comunale.