Palermo, la grinta di Buttaro: «Vogliamo lottare per andare in A»

«Sto bene. Ho preso una botta durante l’amichevole con il Legnago Salus, ma sono subito rientrato in gruppo. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e prepararci al meglio». Così il difensore del Palermo Alessio Buttaro ha parlato del suo stato di forma incontrando i giornalisti presenti in ritiro a Pinzolo.

«A Palermo si sta bene - ha continuato - la piazza è molto calda, i tifosi ci aiutano sempre a dare qualcosa in più. Cerco sempre di dare quello che posso per aiutare la squadra seguendo le indicazioni dell’allenatore e soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi. Da terzino mi trovo molto bene. Obiettivo? Dobbiamo essere competitivi in campionato e cercare di puntare il più in alto possibile. L’importante è lavorare bene e se lo facciamo con i giusti criteri possiamo arrivare in alto. Se facciamo le cose come dobbiamo sia durante gli allenamenti che in partita, possiamo lottare contro chiunque. Il mio obiettivo è lo stesso del gruppo: vogliamo essere competitivi per andare in Serie A, lo vogliamo tutti».

Buttaro ha parlato anche del vantaggio di avere sia in squadra che a bordo campo gente d’esperienza. «Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni sono giocatori con molta esperienza - ha sottolneato - e hanno vinto già dei campionati, mi possono aiutare a crescere. Sentire i loro consigli mi può fare solo bene. Anche avere a bordo campo ex difensori e gente come il direttore sportivo Leandro Rinaudo e Cesare Bovo durante gli allenamenti ti aiuta, soprattutto nel posizionamento in campo. Guadagnare quel mezzo metro in più ti può fare arrivare prima sul pallone. Avere accanto gente d’esperienza è uno stimolo e un aiuto in più per tutti».