Palermo, a Ciaculli arrestato un giovane: in casa aveva grossi quantitativi di droga

La polizia di Stato ha arrestato, in flagranza, un giovane palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Grazie al cane Ulla, gli agenti, in casa dell’indagato, nel quartiere Ciaculli, hanno trovato 25 stecche di hashish e una decina di dosi di cocaina, oltre ad altri due sacchetti pronti per il confezionamento e a 18 panetti di hashish da 100 grammi l’uno. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno trovato inoltre 5 bilancini di precisione, un tagliere in legno e un coltello, presumibilmente utilizzati per dividere in dosi la sostanza.

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi ed è arrivato dopo un appostamento all’interno dello stabile degli agenti commissariato Brancaccio.

