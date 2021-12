I vigili del fuoco del nucleo Saf si sono calati in una parete di 20 metri nella Diga Rosamarina a Caccamo (Pa) per recuperare un cagnolino che si trovava in acqua. Il personale Saf è riuscito a raggiungere l’animale che rischiava di annegare. Il cane, infreddolito, è stato rifocillato e affidato ad un’associazione animalista a Termini Imerese che ne avrà cura.

© Riproduzione riservata