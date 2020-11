Emergenza rifiuti a Palermo, nella notte incendiati cumuli di spazzatura

I vigili del fuoco sono intervenuti a Palermo durante la notte e fino all’alba per spegnere i cumuli di spazzatura incendiati. L’emergenza rifiuti a Palermo, come sempre, provoca i roghi delle montagne di immondizia che a volte rendono l’aria irrespirabile oltre ad attirare insetti e topi. Una pratica attuata da gente disperata che però è più nociva delle montagne d’immondizia. Gli interventi sono stati effettuati in via Sperone, via Galvani, via dell’Airone, via Palmerino, via Einaudi, in largo Testa Arrigo, via Costante Girardengo e via Cassarà.

Ai rifiuti normali si aggiungono materassi, vecchi mobili, elettrodomestici che la gente abbandona per strada.

Ingombranti che rendono ancora più complesso il processo di raccolta dei rifiuti. Durante il trattamento in discarica dell’immondizia che dovrebbe essere "casalinga" vengono trovate auto accartocciate, pezzi di ciclomotore perfino un’urna cineraria. Molti comuni del Palermitano sono nella stessa situazione.

Il presidente della Rap, Giuseppe Norata dice: "I rifiuti che stiamo raccogliendo vengono abbancati nei piazzali di Bellolampo, per questa ragione sono stato indagato dal Noe. L’emergenza in atto non si risolverà se non arriveranno le autorizzazioni da parte della Regione Siciliana, già due mesi fa avevo annunciato quello che

sarebbe accaduto a Palermo, si rischia che la stessa cosa accadrà presto in tutta la Sicilia".

L’assessore al ramo, Sergio Marino, predice che entro Natale la città tornerà a una situazione di "normalità" e invita i cittadini a conferire solo immondizia prodotta in uso casalingo. La Rap ha fatto un bando per cercare ditte cui affidare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti fuori dalla Sicilia. Il capo dell’opposizione leghista in consiglio comunale, Igor Gelardaa dice: "La situazione sembra sfuggita di mano e anche nelle more che la spazzatura possa essere inviata fuori dall’isola, pur con costi altissimi, va dichiarato lo stato di emergenza ambientale in città".

