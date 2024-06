L'ombra del malaffare sulla movida di Palermo: giovani crociati e vecchi struzzi

Chi comanda davvero in via Maqueda? Chi ha il controllo reale di corso Vittorio Emanuele? Chi muove concretamente i fili degli equilibri (o disequilibri) della gestione delle attività ad alto tasso di movida nel cuore del centro storico palermitano e delle zone limitrofe? Insomma: in mano a chi è oggi lo sconclusionato, caotico e disordinato suq di Palermo? Quello su cui la politica si è trastullata ieri con la chiusura alle auto e continua a trastullarsi oggi con le frotte di turisti a spasso e di avventori spesso borderline. Abdicando, ieri come oggi, alla pianificazione di un controllo delle licenze e di una gestione degli spazi che adesso sembrano proprio sul punto di sfuggire del tutto di mano, per finire in chissà quali altre mani. Chissà quanto pulite.

Venti anni dopo il loro debutto, che ha cambiato la storia sociale e criminale di questa città, gli attacchini di Addiopizzo sono tornati in azione. Tappezzando con i loro adesivi, affilati come lame, i due assi principali dei quattro antichi mandamenti palermitani, ma anche la via La Lumia dei pub a tutto spiano o la via Amari del sogno Rambla abortito. Cosa vogliono dire esattamente? Chi deve rispondere (e soprattutto come deve rispondere) a quegli interrogativi stampigliati su muri, portoni e saracinesche che puzzano di fritto spesso stantio e alcol a basso costo? Perché non può certo essere un interrogativo reiterato e buttato lì senza senso. Non lo è affatto. Un senso ce l’ha eccome. Ed è bene che chi è deputato a rispondere si chiarisca presto le idee. La politica in primis. Ma anche, o a questo punto soprattutto, l’autorità giudiziaria.