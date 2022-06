Lagalla: i partiti caccino gli impresentabili, altrimenti mi dimetto io

«Il caso Lombardo parrebbe essere simile a quello Polizzi, dove un certo tipo di controllo, che va oltre i requisiti formali, può essere effettuato solo dalla magistratura. Questi casi dimostrano che non è la mafia a condizionare la politica ma singole mele marce che cercano ipotetiche scorciatoie elettorali. Adesso basta. A breve la Commissione nazionale antimafia diramerà la lista degli impresentabili. Chiederò ai partiti le dimissioni di quanti, eventualmente eletti, risultino avere legami con Cosa nostra. Se ciò non avverrà sarò io a rassegnare le dimissioni». Lo dice il candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Due candidati della destra al Consiglio comunale arrestati nel giro di quarantotto ore per aver cercato i voti della mafia è un record senza precedenti e ora Roberto Lagalla non ha più scuse», afferma Mariella Maggio, segretaria provinciale di ArticoloUno a Palermo e candidata al Comune per la lista Sinistra Civica Ecologista. «È inutile che continui a dire - afferma ancora Mariella Maggio - che la sua porta resterà chiusa per i mafiosi. Deve arrendersi all’idea che li ha già in casa, riconosca che non può garantire la difesa della legalità dall’assalto mafioso e si assuma la responsabilità politica di tutto quello che sta accadendo».

«E ora Roberto Lagalla fermi la sua folle macchina. Il secondo arresto per 416-ter a Palermo nel giro di 48 ore, l’ultimo giunto a poche ore dal silenzio elettorale prima del voto di domenica, è un fatto di una gravità inaudita senza precedenti nella storia», dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. “Che il clima elettorale fosse pesante lo abbiamo detto in tempi non sospetti. - aggiunge - La questione etica e morale viene continuamente calpestata a fronte della folle corsa al voto da parte del centrodestra». «Ora però è il momento - prosegue - di prendere atto della realtà e di fare non uno ma 100 passi indietro. Lagalla chieda scusa ai palermitani, all’intera nazione e si ritiri in buon ordine. Lo faccia per il bene e per l’immagine di Palermo. Anche i leader nazionali e regionali del Centrodestra - conclude - mettano un punto a questa corsa disastrosa».

«Con l’arresto di Francesco Lombardo candidato nelle liste di Lagalla si fa più densa e minacciosa l’ombra della mafia in cerca di profili politici per mettere le mani nella città. Questo nuovo arresto conferma, semmai ce ne fosse stato di bisogno, l’opacità della coalizione che sostiene Lagalla già formata, in parte, da persone che hanno subito gravi condanne»,dice il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. «Non possiamo permetterci di lasciare la città sotto le grinfie del malaffare e chiamiamo tutti quei cittadini onesti a quella rivoluzione gentile cui ho spesso fatto riferimento nel corso dei miei interventi per alzare forte il grido dell’onestà» aggiunge.

