Palermo, morta Mariella Patti: era candidata al consiglio comunale per la Dc Nuova

È morta la scorsa notte (tra il 2 e il 3 giugno) Mariella Patti. Era candidata al Consiglio comunale di Palermo nella lista della Dc Nuova. Aveva 63 anni, a stroncarla è stato un tumore. Ma nonostante la malattia, fino alla scorsa settimana era andata regolarmente al lavoro e aveva continuato a stare tra la gente per gli ultimi giorni di campagna elettorale.

Aveva un Caf in via Filippo Di Giovanni. Molto conosciuta, durante la presentazione della sua candidatura avevano colpito le sue parole: "Bisogna avere un’attenzione particolare ai valori che sono importanti per noi. Occorre sostenere i giovani che sono il nostro futuro, avere cura dei genitori che sono le nostre radici, dei più deboli e permettetemi un pensiero particolare alle tante donne che, come me, hanno trovato sulla loro strada un formidabile nemico da combattere”.

La sua morte ha lasciato un segno di profondo dolore fra chi la conosceva. Tra i primi post comparsi su Facebook quello di Annamaria Gambino che la ricorda così: "Sempre insieme da bambine e unite ancora. L'amore del Signore ha rinforzato il nostro affetto: mi mancherai tantissimo in questa Terra, mi mancherà il tuo sorriso, i tuoi abbracci, il tuo affetto profondo, ma ringrazio il nostro Padre Dio che ti ha messo nella mia vita quale dono meraviglioso. Ti ho voluto bene e sempre te ne vorrò".

La cugina Stefania La Mantia scrive: "Dio l'accolga in cielo e lei da lassù ci proteggerà. Riposa in pace Mariella, ti voglio un mondo di bene e te ne vorrò sempre". Tra i messaggi anche quello di Maurizio Sulli: "Sei andata via in silenzio, lasciando tutti sgomenti, ci mancherai tantissimo, veglia sui tuoi figli".

© Riproduzione riservata