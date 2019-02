Lavoro nel turismo e nella ristorazione, a Palermo selezioni per la stagione estiva

Oggi e domani continuano le selezioni di personale per ristoranti, bar, locali e strutture alberghiere per la prossima stagione estiva. L'appuntamento è presso il padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo, nell’ambito di ExpoCook2109.

L’iniziativa di Confcommecio Palermo è di Federalberghi e Fipe che stanno promuovendo questi giorni di “recruiting”.

“Vogliamo raccogliere per i nostri associati i curricula di tanti che lavorano già o desiderano lavorare nella ristorazione e nel turismo più in generale – spiegano Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo, e Nicola Farruggio, vice presidente vicario Confcommercio Palermo e presidente di Federalberghi Palermo. Nello spazio di Federalberghi e Fipe i candidati che aspirano ad una posizione professionale in alberghi e ristoranti potranno incontrare i responsabili della raccolta dati”.

I candidati dovranno portare con sé e consegnare il curriculum vitae con foto e indicare la tipologia di impiego a cui si candidano.

Lo spazio di Federalberghi e Fipe si trova alla sinistra dell’ingresso al padiglione 16, l’ingresso ad ExpoCook2019 è gratuito, basta pre-registrarsi sul sito expocook.org e scaricare il codice a barre per ritirare in Fiera il braccialetto per entrare.

