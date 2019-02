Carnevale all'Immacolatella di Palermo: festa e sfilate per eleggere il costume più bello

Entra nel vivo il Carnevale nella borgata Immacolatella a Palermo.

Il primo appuntamento è per domani presso i locali dell’associazione Socio Culturale Gruppo Amici Tempo Libero in via Pecori Giraldi.

Si parte alle 16 con l'esposizione delle maschere "U Nannu e a Nanna" presso il Giardino Chiazzese sempre in via Pecori Giraldi.

A seguire festa di carnevale per i più piccoli con musica, giochi, coriandoli, stelle filanti, dolci, risate ed allegria.

Ogni bambino riceverà un kit allegorico.

L'evento è organizzato in collaborazione con la parrocchia Maria Santissima Immacolata allo Sperone ed è patrocinato dalla Commissione Cultura della seconda circoscrizione del Comune di Palermo.

Info e iscrizioni al concorso presso la segreteria parrocchiale o presso la sede dell'associazione al 329

4943903.

Il secondo appuntamento invece è per domenica 3 marzo sempre alle 16 con sfilata dei bambini in costume per tutti gli iscritti al concorso "Il costume più bello”.

Bimbi in passerella quindi, giuria di concorso con premiazione e festa a seguire.

© Riproduzione riservata