Giornata Nazionale del Braille, al Museo Riso di Palermo il Polo Tattile Itinerante

Oggi è la Giornata Nazionale del Braille, istituita nel 2007 nell’ambito della Giornata internazionale della lingua madre promossa dall’Unesco. Per l'occasione, domani dalle 11 alle 17, il Polo Tattile Itinerante fa tappa a Piazza Bologna, al Museo Riso. Si tratta di una particolare mostra, dedicata ai ciechi che toccando dei plastici in scala, “visiteranno” alcuni dei monumenti più rappresentativi di ciascuna delle province siciliane, come ad esempio il Palazzo dei Normanni di Palermo, il Tempio della Concordia di Agrigento, Il Teatro Greco di Siracusa, e così via. È stato allestito un pullman realizzando due ambienti: nel primo c’è uno Show-room dove sono esposti una selezione di ausili e articoli tecnici ed informatici per i ciechi, che saranno spiegati dagli operatori visitatori e nell'altro, un Bar al Buio, per proporre ai visitatori, la fortunata e sempre apprezzata esperienza sensoriale del caffè a "parti invertite". Per rendere fruibile l'accesso ai portatori di handicap su sedia a rotelle, il pullman è stato dotato di una pedana mobile.

"Il braille per i non vedenti è tutto perchè dà cultura e come qualcuno diceva è luce che ritorna perché il braille ci permette di leggere e scrivere come tutte le altre persone", dichiara il presidente regionale dell’Unione dei Ciechi Gaetano Minincleri. "È chiaro che - continua - noi tendiamo a far si che tutte le opere nei musei siciliani, italiani e perché no di tutte il mondo possano essere utilizzati, possano essere toccati dai non vedenti, perché anche noi abbiamo diritto a conoscere ed a gustarci l’arte".