Gestione dei rifiuti tra Carini e Torretta: perquisizioni e 3 avvisi di garanzia

Una ventina di perquisizioni questa mattina negli uffici comunali di Carini e Torretta. I finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo sono alla ricerca di documenti relativi agli affidamenti diretti fatti a ditte che si sono occupate dello smaltimento dei rifiuti.

Sono scattati tre avvisi di garanzia per imprenditori. I finanzieri stanno indagando sulla gestione dell'emergenza ambientale. In diverse occasioni sono saltate le gare pubbliche per la scelta delle aziende. Le persone coinvolte son accusate di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa incanti, truffa e corruzione.

L'inchiesta è stata coordinata dal pool per i reati contro la pubblica amministrazione. Le perquisizioni sono state eseguite tra Palermo, Trapani e Caltanissetta.

© Riproduzione riservata