Palermo, trovata refurtiva alla Vucciria: scatta una denuncia

Sono stati rubati oggetti all’interno di un’area recintata, in stato di abbandono, nei pressi di piazzetta Appalto II alla Vucciria a Palermo. La polizia ha scoperto alcuni banco frigo e varia attrezzatura da bar quali sedie, tavoli e strutture in acciaio per cucine di tipo industriale che erano stati rubati da un bar di piazza San Domenico pochi giorni fa.

All’amministratore dell’esercizio commerciale è stato riconsegnato tutto. All’interno dell’area è stata scoperta anche una lastra in marmo con alcune iscrizioni in latino, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

I poliziotti hanno identificato un 37enne palermitano a cui era riconducibile l'area ed è stato denunciato per ricettazione.

Inoltre, con l’ausilio di personale della Rap si è provveduto anche alla rimozione di alcuni materiali di risulta trovati all’interno dell’area.

