Palermo, a Mondello e all'Arenella riparati guasti e riaccesi 40 punti luce

Torna la luce in alcune zone di Mondello e dell'Arenella, dopo giorni di black out. In due distinti interventi sono stati riattivati circa quaranta punti luce dagli operatori di Amg Energia.

Le vie interessate sono viale Regina Elena, a Mondello, e le vie Cardinale Borromeo e Dusmet, all’Arenella.

A Mondello sono stati riparati due guasti di bassa tensione in viale Regina Elena, circoscritti al tratto dell’impianto di illuminazione compreso fra le vie Circe e Teti. Sono stati riaccesi 26 punti luce.

All'Arenella, invece, sono stati riaccesi 15 punti luce. Un’ulteriore riparazione è in programma per l’eliminazione di un guasto in via Cardinale Massaia, dove occorrerà il supporto di operai edili per la necessità di scavi e di attività nei pozzetti dell’illuminazione pubblica posti in strada.

Sono diversi gli interventi effettuati nelle scorse settimane a Mondello. "Dai guasti più ampi alle attività specifiche su tratti di impianto o su singoli punti luce, le attività effettuate dai nostri operatori sono ampie e differenziate – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera –. Spesso, infatti, gli interventi non terminano con la riparazione del guasto ma a questa segue l’esecuzione di lavori ad hoc su singole criticità, dalla lampada all’armatura, ai componenti elettrici da sostituire".

