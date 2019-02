Litiga con la moglie, poi si spara: morto suicida il figlio del boss Angelo Siino

Un matrimonio "maledetto", anni di violenze dentro le mura domestiche, le denunce e infine il suicidio. Tragica fine per il figlio del boss Angelo Siino, soprannominato il "ministro dei Lavori Pubblici" di cosa nostra. Giuseppe Siino, 47 anni, è morto suicida a San Michele delle Abbadesse, in provincia di Padova dopo un violento litigio con la moglie.

Dopo il pentimento del padre, il figlio Giuseppe si dovette trasferire in una località protetta, lontana dalla Sicilia. La sua morte non ha nulla a che fare con la mafia: una tragica fine legata a un matrimonio difficile e alle violenze subite per anni dalla moglie.

Non aveva mai denunciato per mesi, forse per anni, e quando alla fine ha deciso di farlo, l’uomo ha preso una pistola e si è sparato alla testa. Una relazione arricchita dalla nascita quattro anni fa di un figlio ma inaridita, giorno dopo giorno, dalla violenza continua dell’uomo, mai denunciata.

In passato aveva sempre taciuto e sopportato i lividi e la vergogna, ma oggi la donna, di fronte all’ennesima aggressione, ha preso il bimbo in braccio, è scappata ed è andata a bussare ai vicini. A loro ha chiesto aiuto e soprattutto di avvertire i Carabinieri perché si sentiva finalmente pronta a denunciare Siino. Quando il vicino, dopo alcuni minuti, è entrato in casa per cercare di convincere l’uomo a calmarsi e a riappacificarsi con la compagna lo ha trovato a terra, ormai morto. Impugnava la pistola regolarmente detenuta dalla moglie, con la quale si era appena sparato alla testa.

Al loro arrivo nell’abitazione i carabinieri non hanno potuto che constatare il suicidio. Poco trapela sulla storia di questa coppia dalle maglie del riserbo degli investigatori e dello stesso pm, che ha ritenuto di non inviare neppure il medico legale sul posto.

