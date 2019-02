Il Palermo riuscirà ad andare in Serie A? Il sondaggio sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia

Da una parte ci sono la crisi societaria, l'addio degli inglesi, il ritorno della vecchia guardia, la ricerca di nuovi investitori, dall'altro c'è il campionato con gli ultimi risultati altalenanti e il sogno di raggiungere la Serie A come unico vero obiettivo.

Il futuro del Palermo è al centro del sondaggio lanciato da Gds.it sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia.

Ai lettori si chiede un parere semplice sul campionato in corso e sulle effettive possibilità dei rosanero di centrare il traguardo della promozione, sfumato lo scorso anno in extremis nello spareggio contro il Frosinone. Il Palermo riuscirà a tornare in Serie A?

Ecco il sondaggio.

