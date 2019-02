L’ultima speranza per salvare il Palermo: contratto con gli inglesi invalidato e quote a Foschi

Per salvare il Palermo, almeno per adesso, si profila un ritorno al passato.

Come racconta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, i legali di Zamparini pressano Facile per invalidare il contratto e far tornare la società all’imprenditore friulano che però non potrebbe farsene carico perché è agli arresti domiciliari.

Dunque si profila una possibile intestazione fiduciaria delle quote a soggetti ritenuti di garanzia, ovvero Rino Foschi e Daniela De Angeli, con l’unico obiettivo di gestire la fase di transizione verso un nuovo proprietario. Oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.

