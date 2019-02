Incidenti a Palermo e in autostrada: una linea del tram bloccata, traffico in tilt sull'A29

Due incidenti in autostrada e uno all'altezza del ponte Ammiraglio. Circolazione stradale in tilt in città e sull'A29 Palermo-Mazara.Dopo l’aggressione di ieri e il lancio di pietre anche oggi problemi per il tram. Una moto infatti è finito sopra il mezzo che viaggiava sulla linea 1, quella che dalla stazione centrale conduce alla zona di Roccella. Il motociclista, che è rimasto ferito ma in maniera non grave, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul tram. Indagini e rilievi da parte della polizia municipale.

Sulla Palermo-Mazara incidente all'altezza della galleria di Sferracavallo e all'altezza dello svincolo di Capaci. Il primo autonomo, con un ferito trasportato all'ospedale Cervello, nel secondo tre le vetture coinvolte, con l'autista di una delle macchine che è finito al Civico di Partinico. Indagini da parte della polizia stradale di Palermo. Intervento anche degli uomini dell'Anas.

