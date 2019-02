Sorpreso con una valigia piena di marijuana, arrestato a Palermo

Oltre sei chili di marijuana sono stati trovati in via Montesanto, nel quartiere Kalsa. I carabinieri della squadra motociclisti del nucleo radiomobile di Palermo hanno notato un continuo e strano via vai di persone in un appartamento. Così è scattato il controllo con il cane Derby, unità cinofila antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Palermo Villagrazia.

I militari sono entrati nell'appartamento al terzo piano e hanno sorpreso O.E., nigeriano di 28 anni. L'uomo appena ha visto i carabinieri ha cercato di disfarsi di una valigia e uno zaino lanciandoli nel pozzo luce dello stabile.

Una volta recuperati, all'interno sono state trovate otto buste contenenti complessivamente 6,2 chili di marijuana. Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per confezionare e spacciare la sostanza stupefacente.

La droga, sequestrata, è stata consegnata al laboratorio di analisi di sostanza stupefacente del comando provinciale di Palermo per le analisi.

Il ventottenne è stato accompagnato in caserma e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere Pagliarelli.

