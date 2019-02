Follieri addio, gli americani mettono le mani sul Palermo: ecco chi sono

Follieri esce di scena tra le polemiche, in corsa per acquisire il Palermo Calcio restano ora solo gli americani. Un pretendente senza nome, almeno fino a oggi.

Come si legge in esclusiva in un lungo articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, infatti, il fondo americano che ha contattato gli inglesi sarebbe York Capital Management, uno dei più grandi hedge fund internazionali, con un patrimonio di asset gestiti dal valore stimato in 20,5 miliardi di dollari.

Sulla sua solidità Sport Capital Group non sembra avere alcun dubbio, ma la trattativa ha bisogno di tempo, anche perché gli americani chiedono di accedere ai dati attuali sullo stato di salute della società.

Ieri intanto è stato il giorno del congedo della Follieri Capital Limited. Dopo un vertice di 9 ore a Milano con Emanuele Facile, Raffaello Follieri ha annunciato la fine della trattativa, accusando di scarsa serietà la proprietà rosanero. L'accordo che sembrava potesse arriva è bruscamente saltato in serata.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE