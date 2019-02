Palermo, altro colpo di scena: Follieri si allontana da Palermo, trattativa saltata

Tutto è possibile ma Raffaello Follieri al momento si allontana in maniera drastica dal Palermo. Dopo una riunione di diverse ore con la proprietà rosanero, non è arrivato l’accordo e anzi c’è stata una clamorosa rottura per via di alcuni dettagli ancora non noti. Follieri per ora si allontana drasticamente dal Palermo, ma è ovvio che in una situazione ormai poco normale, può davvero succedere di tutto.

Nessuno rilascia dichiarazioni e stando a quello che filtrava dall’entourage di Follieri, la lunga durata della riunione non lasciava presagire nulla di positivo e infatti così è stato. Da capire adesso se la retromarcia di Follieri sarà definitiva o è da interpretare come una strategia per poi tentare l’assalto finale nelle prossime ore anche se la spaccatura appare davvero netta. Di certo c’è che Follieri in questo momento torna ad essere distante dal club rosanero.

Resta viva l’ipotesi della cordata americana che attendeva alla finestra risvolti da questa trattativa e sarebbe magari pronta a tentare di sorpassare i Follieri al fotofinish.

Nessuno conosce l’identità di questo gruppo a stelle e strisce che però avrebbe già avuto incontri proficui con la proprietà. Sono giorni decisivi per il futuro del Palermo Calcio, servono soldi subito per evitare penalizzazioni in campionato qualora non venissero pagati gli stipendi. Ieri Facile ha dichiarato di essere tranquillo e di provvedere al saldo degli stipendi ma è ovvio che ormai qualsiasi dichiarazione dell’ad rosanero non è più da tenere in considerazione vista la situazione più che drammatica in cui versa il Palermo.

© Riproduzione riservata