Palermo inglese bye bye, fuori Richardson e Treacy: rimane solo Facile

Richardson è ufficialmente fuori dal Palermo e a breve lo sarà anche Treacy. Del Palermo inglese non rimane più nulla.

Il lavoro di Richardson, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non è stato preso in esame dagli advisor finanziari che dovevano curare la cessione della società.

Nel Palermo rimane, dunque, solamente Facile che in questi giorni dovrebbe incontrare Foschi per un chiarimento dopo la proposta di licenziamento avallata dal consiglio, ma mai eseguita perché non si è trovato un sostituto.

Intanto, in città si attende Follieri che potrebbe rientrare in corsa per l'acquisizione del Palermo.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE