Furto nello studio di un avvocato a Palermo: indaga la polizia

Furto la notte tra domenica e lunedì nello studio di un avvocato di Palermo. I ladri sono entrati nello studio del legale di Giuseppe Cascio in via Aspromonte portando via alcuni computer e hard disk esterni.

La segnalazione è stata fatta dagli impiegati la mattina quanto hanno trovato forzata la porta dello studio. E’ intervenuta la polizia scientifica per eseguire i rilievi e trovare possibili tracce utili per risalire ai ladri.

Indaga la polizia.

