Palermo, crollano calcinacci dal Ponte di Bonagia: chiuso un tratto di viale Regione Siciliana, traffico in tilt

Crollano calcinacci dal ponte di Bonagia a Palermo e scattano i controlli. Questa mattina è stato, infatti, chiuso un tratto della carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, in direzione Catania. Un intervento che ha paralizzato il traffico in tutta la circonvallazione.

La polizia municipale informa che è in corso "una verifica di staticità del Ponte" e annuncia la "chiusura al transito, con deviazione".

Sul posto i vigili urbani e personale Anas per deviare il traffico. Si registrano già le prime code e incolonnamenti già all'altezza della rotonda di via Oreto.

Crollo di calcinacci dal Ponte di Bonagia, traffico impazzito in viale Regione: le foto Crollano calcinacci dal ponte di Bonagia Le immagini dal viadotto di Bonagia. Sul posto i vigili del fuoco I vigili del fuoco al lavoro Traffico in tilt per le strade di Bonagia Lunghe code anche sul ponte di Bonagia Traffico paralizzato in viale Regione Sicilia Incolonnamenti all’altezza del Baby Luna Le immagini del traffico già prima del Ponte Corleone Chiuso tratto della carreggiata centrale in direzione Catania Sabato di passione in viale Regione Siciliana Sul posto vigili urbani e personale Anas per deviare il traffico

Nel pomeriggio la verifica si sposterà nelle corsie laterali per scongiurare eventuali rischi. Sul viadotto Bonagia lo scorso marzo sono stati effettuati lavori di manutenzione all'intradosso. Tanto che, anche in quell'occasione, parti delle carreggiate rimasero chiuse al traffico, rendendo difficile la circolazione per almeno due settimane.

