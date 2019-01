Nuovo tentato colpo della banda spacca vetrine a Palermo: malviventi in azione in via Roma

Nuovo tentato colpo della banda spacca vetrine a Palermo. La scorsa notte in quattro sono entrati in azione nel pub Laguna Blu in via Squarcialupo alle spalle di via Roma. Il locale negli ultimi anni è stato preso di mira già tre volte. Nel corso dell’ultimo colpo i ladri avevano portato via due slot machine con dentro i soldi.

Adesso invece come capita spesso nelle ultime settimane i quattro giovani arrivati bordo di una Fiat 500 risultata rubata alla Cala hanno iniziato a prendere a mazzate le vetrine del pub. Anche in questo caso solo danni alle porte e ai vetri ma i ladri non sono riusciti ad entrare nonostante per circa 40 minuti abbiano colpito le vetrine con alcune mazze. L’ennesimo danneggiamento è

stato ripreso dalle telecamere. Stesse scene viste da Ploplì in viale Lazio, alla Rinascente in via Roma, all’ex negozio Navigare sempre in via Roma e nella gioielleria Cipolla vicino piazza San Domenico. Indaga la polizia.

© Riproduzione riservata