Palermo, passante-eroe blocca il ladro dopo la tentata rapina in farmacia

Entra in una farmacia in via Cavour a Palermo, intorno a mezzanotte, soffermandosi davanti ad alcuni prodotti esposti nell’area cosmesi. Mentre la dipendente era distratta l'uomo ha rubato alcuni prodotti, nascondendoli sotto i vestiti e scappando via.

Ma dipendente si è accorta del furto, lo ha seguito all’esterno della farmacia cercando di fermarlo. Un passante ha notato quanto stava accadendo ed è riuscito a bloccare il ladro e a ricondurlo all’interno della farmacia. L'uomo ha anche allertato il 113 di quanto stava accadendo.

Il ladro ha tentato di fuggire, divincolandosi e colpendo con un pugno la dipendente della farmacia che stava tentando di chiudere la porta per impedirgli di uscire.

Fuori dalla farmacia il ladro è stato di nuovo fermato dal cittadino che aveva già soccorso la dipendente. Ne è nata una colluttazione, poi sedata all'arrivo degli agenti. La polizia ha accertato ciò che era accaduto e ha arrestato il ladro per rapina impropria. Si tratta di Luciano De Salvo, di 42 anni palermitano residente a Bagheria, che è stato portato nel carcere Antonio Lorusso dei Pagliarelli.

