Maltempo e tubi rotti, due voragini in poche ore a Palermo

Due voragini si sono aperte questa mattina nelle strade di Palermo. A causa di un guasto ad una tubatura dell'Amap si è aperta una grande buca nell'asfalto in via Ammiraglio Gravina in centro.

Gli operai dell'azienda che si occupa dell'erogazione idrica in città sono intervenuti, hanno riparato il guasto e ripristinato l'asfalto. In zona ci sono stai disagi alla circolazione.

Mentre in via Sant'Isidoro, all'altezza del civico 108, a causa del maltempo si è aperta una voragine al centro della carreggiata nel quartiere di Borgo Nuovo. Sul posto sono intervenuti gli operai della Rap che hanno messo la segnaletica e coperto provvisoriamente la buca.

© Riproduzione riservata