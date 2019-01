Molestava due operatrici in un centro di accoglienza a Partinico, arrestato un nigeriano

Molestava due operatrici di un centro di accoglienza, è stato arrestato a Partinico con l'accusa di stalking. In manette è finito un giovane, sorpreso dai poliziotti del Commissariato di Partinico nel corso di un violento tentativo di irruzione nei locali della comunità.

In quell’immobile il giovane, un nigeriano, voleva fare rientro, dopo esserne stato allontanato a causa di comportamenti aggressivi e per le molestie rivolte alle due operatrici del centro, delle quali, sembra, si fosse invaghito. A causa della condotta persecutoria esercitata nei confronti delle dipendenti della comunità, anche mediante l’invio di messaggi, telefonate ed addirittura pedinamenti, le vittime avevano formalizzato una denuncia.

Lo straniero, colto in flagranza dell’ennesimo episodio molesto, nonché per la reiterazione delle condotte persecutorie, è stato tratto in arresto e dovrà rispondere, anche, dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

