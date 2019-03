Incendio in deposito di vendita auto a Partinico: danneggiate auto e furgoni

Un incendio è divampato nella notte in via Bisaccia a Partinico, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno danneggiato alcune auto e furgoni che si trovavano parcheggiati in un deposito di rivendite di auto e furgoni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo. Indagano i carabinieri. Al momento non è esclusa nessuna pista.

Nei giorni scorsi un altro incendio aveva distrutto due auto della Mondialpol, società di vigilanza, sempre a Partinico.

Qualcuno ha dato fuoco a due mezzi dell’istituto di vigilanza che si trova in contrada Timpanella. Ad andare distrutte due Fiat Panda con impianto gpl. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche su questo rogo le indagini sono condotte dai carabinieri.

