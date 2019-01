La solidarietà corre da Palermo a Mazara del Vallo, una raccolta di farmaci per i più bisognosi

Da Palermo a Mazara del Vallo, quasi mille confezioni di farmaci in aiuto agli enti benefici. La Cooperativa Sociale Giorgio La Pira Onlus, che collabora dal 5 maggio scorso con l’Ordine dei Farmacisti di Palermo al progetto “Raccogliamo la Solidarietà”, ha donato all’associazione benefica “Teniamoci per mano onlus” di Mazara del Vallo, farmaci per i propri assistiti.

“Questi prodotti ci sono stati donati da case farmaceutiche- dice Gianfranco Marotta, presidente della Giorgio La pira Onlus- grazie al decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 per il recupero dei farmaci ancora validi, siamo riusciti a donare farmaci per un valore di 11.000 euro circa”. Tra i farmaci donati prodotti per la nausea, contro i radicali liberi, integratori vitaminici e acido ialuronico per la pelle, detergenti.

I prodotti donati saranno distribuiti nei centri per bambini, anziani e nei reparti oncologici durante le attività di Clownterapia. La "terapia del sorriso" è svolta da professionisti, medici, infermieri delle strutture ospedaliere per alleviare lo stato d’ansia e la sofferenza dei pazienti ricoverati presso il centro di radiologia oncologica, cliniche geriatriche o presso le abitazioni private dando assistenza diretta agli indigenti in tutto il territorio di Mazara del Vallo.

© Riproduzione riservata