Incidenti a Palermo e provincia, cinque feriti in 12 ore: due pedoni travolti

Quattro incidenti nelle ultime 12 ore a Palermo e provincia. Il bilancio è di cinque feriti. Ieri nel tardo pomeriggio in via Cappuccini all'altezza del civico 74 una un trentottenne C. C. è stato investito da una Fiat Panda. In quel punto non ci sono strisce pedonali perché l'asfalto è stato rifatto da poco. Il pedone si trovava sulla sede stradale perché il marciapiedi era invaso dalle auto in sosta. A bordo dell'auto un uomo di 76 anni M.A che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale civico. Intorno alle 22 i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita. Le condizioni del 38enne rimangono serie ma stazionarie.

Altro pedone investito ieri a Palermo: in via dei Cantieri un uomo, A. G di 50 anni, è stato travolto da uno scooter. A investirlo un ladro che ha abbandonato lì sul posto il mezzo ed è scattato a piedi. Sul posto un'ambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale Villa Sofia. Gli agenti dell'infortunistica hanno effettuato i rilievi e hanno capito che il mezzo era stato rubato perché il proprietario ne aveva denunciato il furto. Il mezzo gli è stato restituito. Intanto, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona per cercare di risalire al pirata.

Incidente anche questa mattina alle 6,30 sulla A19 in direzione Palermo tra gli svincoli di Bagheria e Villabate: il conducente di un'auto con a bordo altre due persone ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Sul posto si sono portate tre ambulanze che hanno trasportato i tre occupanti del veicolo al Buccheri La Ferla, sembra che le loro condizioni non siano serie. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi sul posto.

Mezz'ora dopo, sempre sulla A19 all'altezza dello svincolo di Casteldaccia, un'altro conducente di un'auto che viaggiava in direzione di Catania ha perso il controllo del mezzo. Dietro si sono create code e rallentamenti. Il conducente non ha riportato ferite ma solo danni all'auto. Gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi e fatto defluire il traffico in zona.

