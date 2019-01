Travolto e schiacciato dal suo muletto, muore un operaio di Bagheria

Tragedia sul lavoro in provincia di Palermo. Un operaio Antonio Puleo, di 64 anni, originario di Bagheria, è morto in un incidente sul lavoro tra Casteldaccia e Santa Flavia in un’oasi ecologica in via Vallone De Spuches, sulla strada provinciale 87.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’operaio. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato colpito dal muletto che poi l’avrebbe travolto.

