Partinico, uccide il marito a coltellate: domani l'udienza per la convalida del fermo

È prevista per domani l'udienza di convalida del fermo disposto dalla procura di Palermo per Antonella Cover la donna di 55 anni che con un coltello da caccia ha ucciso ieri in una palazzina, a Partinico, il marito Filippo Mazzurco dal quale si stava separando. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, poi la salma sarà riconsegnata ai familiari per i funerali.

La donna, originaria di Pordenone, dopo essere andata al commissariato di polizia per confessare il delitto, non ha più parlato. Per tutto il giorno sono stati sentiti i parenti, i figli e anche alcuni vicini. Mazzurco da alcuni mesi si era trasferito in Svizzera per allontanarsi dalla moglie e tentare di sanare i contrasti.

Colpito da infarto, è tornato a Partinico. L'uomo viveva nell'appartamento al primo piano, insieme alla madre; la moglie al secondo piano. Ieri mattina la tragedia.

© Riproduzione riservata