Un premio ai pasticceri di Fiasconaro per la torta artistica donata al Sigep

Una splendida e coloratissima torta 'artistica'. È questo il regalo di compleanno che i pasticceri dell’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro hanno preparato per festeggiare i 40 anni del SIGEP (il Salone Internazionale del Dolciario in corso negli spazi di Rimini Fiere), rispondendo all’appello del contest #gicakes che, promosso dalla testata Pasticceria Internazionale (Chiriotti Editori), mette in mostra negli spazi della manifestazione una vera e propria galleria di 'dolci opere d’artè.

Una torta multistrato, dalle dimensioni imponenti e dalle linee quasi surreali che si lascia ammirare come fosse una scultura. Un gateau d’autore, sormontato da un pinnacolo ornamentale. Una prova di maestria e di abilità pasticciera (dallo zucchero al cioccolato, gli ingredienti sono tutti commestibili) realizzata con il supporto dell’estro grafico dell’artista, anche lui siciliano, Francesco Baio.

"La torta che abbiamo predisposto vuole essere un omaggio simbolico ai 40 anni di questa manifestazione che è a tutti gli effetti un punto di riferimento assoluto a livello internazionale per il nostro settore e per il nostro mercato. Buon compleanno SIGEP, da parte di tutto lo staff Fiasconaro". Con queste parole il giovane pasticcere Mario Fiasconaro, che del pluripremiato padre Nicola sta seguendo le orme, ha ritirato a nome dell’azienda di famiglia l’attestato di partecipazione al #gicakes 2019 consegnatogli dalla madrina del contest Livia Chiriotti e da Patrizia Cecchi, Italian Show Director di IEG (Italian Exhibition Group), il grande player fieristico internazionale nato dall’integrazione fra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

