Palermo, Nestorovski: "Siamo pronti a riprendere la corsa"

«Una sconfitta non può compromettere quello che abbiamo fatto finora ma sarà soltanto uno stimolo per migliorarci». Così il capitano del Palermo Ilija Nestorovski sulla sua pagina di facebook ha commentato la sconfitta di ieri sera contro la Salernitana alla ripresa del

campionato di serie B. L’attaccante non era fra i giocatori scesi in campo per via dei postumi di un infortunio al polpaccio sinistro. «La nostra forza - continua Nestorovski - è l’unione del gruppo e tutti insieme siamo pronti a riprendere subito la corsa verso il nostro unico obiettivo».

Come Nestorovski anche Stefano Moreo ha affidato ai social il suo commento post partita, ma in questo caso lo ha fatto su Instagram. «Sconfitta che brucia - le sue parole - ma andiamo avanti, sempre a testa alta».

La squadra allenata da Roberto Stellone usufruirà di due giorni di riposo. La preparazione in vista della partita di sabato prossimo sul campo della Cremonese riprenderà lunedì.

