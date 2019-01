E' ancora Orlando contro Salvini: "E' genocidio, ci sarà nuova Norimberga". Il ministro: "I suoi insulti medaglie"

"E' un genocidio, che continua. Si farà un secondo processo di Norimberga e il ministro Salvini non potrà dire che non sapeva". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine della cerimonia in via D’Amelio a cui ha partecipato anche il presidente del Senato Alberti Casellati, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare il nuovo naufragio nel Canale di Sicilia.

"Quando firmerò le prime iscrizioni anagrafiche? Sono in corso le istruttorie, una volta terminate provvederò a firmarle", ha continuato Orlando ai giornalisti che gli chiedevano del rifiuto dei dipendenti dell’anagrafe di Palermo di rispettare la direttiva del sindaco d’iscrivere i richiedenti asilo nel registro dei residenti. «Nei giorni scorsi - ha proseguito Orlando - i dipendenti

erano talmente preoccupati dal clima che si sta costruendo che non volevano rilasciare neanche un’autorizzazione conforme al decreto Salvini. Ho dovuto firmarla io nonostante l’atto non fosse impedito dal decreto sicurezza».

«L'ultima del sindaco di Palermo: parla di 'genocidiò e mi paragona ai criminali nazisti, immaginandomi imputato in un nuovo processo di Norimberga. Non ho parole. I suoi insulti per me sono medaglie. E poi: ma chi lo vota ancora il Pd, secondo voi?». Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Facebook.

© Riproduzione riservata