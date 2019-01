Scontro tra 3 auto e volante della polizia: incidente al porto di Palermo, 4 feriti e traffico in tilt

Scontro tra 3 auto e una volante della polizia questa mattina prima delle 7 a Palermo. L'impatto è avvenuto nei pressi del porto in via Francesco Crispi altezza del molo Santa Lucia in direzione di via Montepellegrino.

Il bilancio è di quattro feriti non gravi che sono stati trasportati a bordo di 4 ambulanze all'ospedale Civico e al Buccheri La Ferla. In ospedale anche due agenti. In zona il traffico è andato in tilt. Tante le persone incolonnate che non capiscono cosa stia esattamente accadendo.

Gli agenti della polizia municipale dell'infortunistica stradale stanno effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti a bordo di un'altra pattuglia stanno cercando di far defluire il traffico in zona.

Scontro tra auto e volante della polizia a Palermo, le foto dei mezzi coinvolti Via Crispi, volante della polizia distrutta Incidente via Crispi, la polizia municipale dirige il traffico La polizia municipale sul luogo dell’incidente I mezzi coinvolti nello scontro Le automobili danneggiate Le auto danneggiate dopo l’incidente Scontro tra 3 auto e una volante della polizia La polizia municipale sul luogo dell’incidente Volante della polizia coinvolta nell’incidente Una delle auto coinvolte Lo scontro prima delle 7 Tre auto coinvolte

Altro incidente poco prima delle 9 in viale Regione Sicilia, direzione Trapani, sotto il ponte di viale Lazio. Due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. Uno di loro è stato trasportato a Villa Sofia da un'ambulanza del 118. Lunghe code già da piazza Einstein.

© Riproduzione riservata