Intimidazione al vicesindaco di Castronovo, tagliate le gomme dell'auto

I carabinieri indagano sull'intimidazione subita dal vicesindaco di Castronovo di Sicilia (Pa), Annamaria Traina. Ignoti hanno tagliato le auto della sua Fiat Panda la scorsa notte.

«Il mio abbraccio e la solidarietà del Pd alla vice sindaco di Castronovo di Sicilia, vittima in queste ore di un atto intimidatorio. L’auto di Anna Maria Traina è stata danneggiata proprio mentre erano in corso i lavori della giunta comunale. Non mi fermo a commentare un gesto che si commenta da solo. La viltà è condannabile nei confronti di chiunque e ancora di più nei confronti di una eletta che stava esercitando la sua funzione di rappresentante dei cittadini e delle istituzioni». Così il segretario del Pd siciliano, Davide Faraone, commentando il gesto intimidatorio.

«So che Anna Maria, il sindaco Sinatra e tutta la giunta comunale non si faranno certo intimidire da azioni del genere», conclude.

