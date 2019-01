Tony Colombo si sposa, a Napoli in programma una festa aperta ai fan

Tony Colombo e la sua Tina Rispoli si uniranno in matrimonio il prossimo 28 marzo. L'artista neomelodico palermitano, però, ha in programma una grande festa pubblica per la romantica promessa di matrimonio. L'appuntamento è fissato per il prossimo 30 gennaio in un locale di Napoli dove potranno accorrere tutti i fan della coppia.

Si tratta di una vera svolta nella vita del cantante la cui carriera sta attraversando un vero e proprio "momento d'oro". È infatti già vicino al sold out il suo prossimo concerto in programma giovedì 28 febbraio al Teatro Palapartenope di Napoli dal nome “Ti aspetto all’altare”. Si tratta dello stesso nome del singolo del neomelodico il cui video su Youtube ha raggiunto 23 milioni di visualizzazioni.

Ospite speciale del concerto sarà Franco Ricciardi, cantautore napoletano premiato due volte con il David di Donatello (prima nel 2014 con ‘A verità, brano tratto dal film “Song’e Napule”, e poi l’anno scorso con ‘Bang bang’, colonna sonora della commedia musicale dei Manetti Bros ‘Ammore e malavita’).

