Ventenne scompare a Partinico, l'appello di familiari e amici

Sono ore d'ansia a Partinico per la scomparsa di un uomo. Si tratta di Saverio Longo, 20 anni, del quale non si hanno notizie da ieri pomeriggio.

Il giovane soffre di epilessia e con se non ha il farmaco che assume tutti i giorni.

Amici e parenti hanno lanciato un appello su Facebook e chiedono di condividere la foto e di contattare il commissariato di Polizia di Partinico se si hanno notizie del ventenne.

L’ultima volta che è stato visto indossava giubbotto nero, pantaloni di tuta neri, scarpe da tennis, aveva un borsone con dentro una maglia e un paio di jeans.

"Per favore! Vi chiediamo di condividere questo post. Si tratta di un ragazzo 20 anni. Si chiama Saverio Longo vive a Partinico provincia di Palermo, e da ieri pomeriggio che non si hanno più notizie. Tra l'altro soffre di epilessia e non ha il farmaco che come tutti i giorni assume.. Se qualcuno di voi lo ha visto bisogna avvisare le forze dell'ordine allo 0918910111", questo l'appello lanciato dai suoi cari.

