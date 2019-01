Palermo, sciopero nazionale dei controllori: l'elenco dei voli già cancellati e di quelli garantiti

Si prevede una giornata difficile per tutti i passeggeri che domani transiteranno dall'aeroporto di Palermo per lo sciopero nazionale dei controllori di volo. La protesta, indetta dalle organizzazioni sindacali Unica, Ugl-TA e Assivolo Quadri, avrà ripercussioni per i passeggeri in arrivo o in partenza dall'aeroporto Falcone e Borsellino.

Ecco i voli cancellati tra le 13 e le 17. Tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21 saranno garantiti tutti i voli.

AZ1765 Linate (Mi)/Palermo delle 14.10 - Alitalia

AZ1781 Fiumicino (Roma)/Palermo delle 14.30 - Alitalia

AZ1762 Palermo/Linate (Milano) delle 13.15 - Alitalia

VY6600 Barcellona/Palermo delle 14.15 - Vueling

VY6601 Palermo/Barcellona delle 15.10 — Vueling

Questi invece i voli garantiti:

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

VOE 1520 PALERMO (LICJ) GENOVA (LIMJ)

AZA 1685 CATANIA (LICC) VERONA (LIPX)

