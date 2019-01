Raffica d'incidenti a Palermo, quattro feriti: grave una guardia giurata

Mattinata d'incidenti a Palermo. Il bilancio è di quattro feriti di cui uno in prognosi riservata. Questa mattina un'auto e una moto con a bordo una guardia giurata si sono scontrate tra corso Calatafimi e via Rocco Chinnici.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito prima al vicino ospedale Ingrassia e poi trasferito in codice rosso al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Il traffico in zona è andato in tilt per almeno un'ora.

A fine mattinata tra via Roma e via Lincoln un'auto con a bordo una donna si è scontrata con una moto con in sella due uomini. Sul posto due ambulanze hanno trasferito i due motociclisti feriti uno all'ospedale Civico e l'altro all'ospedale Policlinico. Sul posto il traffico è andato in tilt in attesa dell'arrivo degli agenti dell'infortunistica stradale.

Intanto sull'A29 in direzione Palermo, all'altezza di Leroy Merlin, un'automobilista ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato contro il guard rail. Il conducente è rimasto ferito lievemente. Un'ambulanza lo ha trasferito nell'ospedale più vicino. Intanto dietro la vettura si è formata una lunga coda di automobilisti; una pattuglia di agenti della polizia stradale è andata sul posto ed ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

