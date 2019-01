Palermo, al via i lavori al ponte di via Basile: nuovi restringimenti e disagi in viale Regione Siciliana

Nuovi lavori in viale Regione Siciliana a Palermo. Da questa mattina operai sono al lavoro per la manutenzione del ponte all'altezza di via Ernesto Basile. Questo prevede un restringimento di carreggiata che sta creando in zona rallentamenti.

I lavori dureranno due settimane e prevedono prima la chiusura della carreggiata centrale in direzione Catania, mentre nei prossimi giorni toccherà a quella col senso di marcia opposto.

Gli agenti della polizia municipale collaboreranno con il personale impegnato nel cantiere per ridurre al massimo i disagi alla circolazione, dirottando i mezzi dalle corsie centrali verso quelle laterali.

La speranza per gli automobilisti è che i lavori possano durare esattamente due settimane e non di più. La grande incognita però è il meteo. Lo scorso anno, proprio l’ondata di maltempo, ha fatto rinviare i lavori sul cavalcavia di via Giafar da febbraio ad aprile.

L'intervento al ponte di via Basile rientra nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori su ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà dell’amministrazione. Già nel 2018 i cantieri di lavori hanno creato numerosi disagi per gli automobilisti soprattutto quelli legati ai ponti Corleone, di via Giafar, di Bonagia e a quello di corso Calatafimi.

Intanto, dopo le feste si torna alla normalità in via Ruggero Settimo e nel Cassaro basso. Nelle ultime settimane quell'area del centro era stata trasformata in isola pedonale. L'asse dello shopping sarà pedonale solamente dal sabato pomeriggio alla domenica sera.

Anche su corso Vittorio Emanuele da ieri le cose sono tornate alla normalità, sia sul Cassaro basso, sia su quello di mezzo. Questi due tratti tornano ad essere isole pedonali dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, mentre negli altri giorni il percorso è semi-pedonale. Questo significa che le auto possono marciare solo nella direzione che va da via Porto di Salvo ai Quattro canti, mentre le porzioni laterali del Cassaro saranno riservate ai pedoni.

