Palermo, rifiuta di vendere birre a minorenni: titolare di un minimarket picchiato e rapinato

Rapina l'incasso di 300 euro all'interno di un minimarket di via Maqueda gestito da un cittadino bengalese. La polizia ha arrestato un ventunenne palermitano della Zisa accusato di rapina aggravata in concorso con altre tre persone che non sono state ancora identificate.

Nella notte tra sabato e domenica la polizia è intervenuta all’interno di un minimarket, dove era stata segnalata un’aggressione. In realtà c'era stata una rapina. Il titolare del negozio ha notato quattro cittadini italiani che stavano parlando tra loro, tre dei quali di età particolarmente giovane.

I tre coetanei si sono presentati alla cassa con l’intenzione di pagare delle birre, il titolare ha chiesto ai clienti di esibire le carte di identità, ricordando loro di non potere somministrare alcolici a minorenni.

È stato a quel punto che il quarto palermitano, poi arrestato, si sarebbe ricongiunto ai tre ed avrebbe riferito al bengalese di “garantire lui per loro”. Il netto rifiuto dell’esercente di consegnare le birre, ha scatenato la violenza nei suoi confronti.

Il ventunenne ha colpito con una testata allo zigomo dello straniero ed i complici ne avrebbero approfittato per frugargli addosso e sottrargli l’incasso della serata, circa 300 euro.

I tre rapinatori minorenni sono riusciti ad allontanarsi indisturbati, mentre il più grande non avrebbe guadagnato per tempo l’uscita del locale, venendo bloccato dagli agenti

Il ventunenne è stato arrestato dai poliziotti. Sono in corso indagini per risalire alle identità dei complici.

