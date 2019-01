Petralia Soprana ritira il premio di "Borgo dei Borghi", il sindaco: "La nostra vita è cambiata"

Consegna virtuale al sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, del premio "Borgo dei Borghi 2019". Il primo cittadino non ha potuto raggiungere gli studi di Rai3 perchè impegnato con l'emergenza neve, che negli ultimi tre giorni ha messo in ginocchio la viabilità del borgo. In difficoltà non solo Soprana ma anche tutti i paesi delle Madonie.

"La nostra vita è cambiata - spiega il sindaco in diretta a Kilimangiaro -. Siamo immersi dalla neve ma anche dai tanti turisti che nell'ultimo mese sono venuti a visitare Petralia Soprana. La vittoria è stata fondamentale per far sì che e nostre bellezza vengano visitate da tanta gente, incuriosita dalla vittoria come Borgo dei borghi".

