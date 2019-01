Salvati 23 boy scout bloccati dalla neve in un rifugio nelle campagne vicino Altofonte

Ventitré boy scout sono rimasti bloccati questa mattina in un rifugio della forestale in contrada Strasatto vicino Altofonte. Il gruppo non si è più potuto muovere a causa della copiosa nevicata e i carabinieri lo hanno salvato dopo l'allarme lanciato dagli stessi ragazzi. I militari della stazione di Altofonte li hanno riportati tutti sani e salvi dai loro genitori in paese.

Da ieri sera abbondanti nevicate hanno imbiancato diversi paesi in provincia di Palermo. I fiocchi di neve sono caduti su Piana degli Albanesi, San Martino delle Scale e anche su Monte Cuccio e Monte Pellegrino.

Neve anche a Caccamo, Prizzi, Lercara, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale, Petralia Soprana e Sottana. Una tormenta di neve ha interessato Petralia Soprana mentre a Piano Battaglia sulle Madonie è stato raggiunto il mezzo metro di neve. Qualche fiocco è caduto anche nei quartieri di Villagrazia e Borgo Nuovo ma le neve si è subito sciolta.

© Riproduzione riservata