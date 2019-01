Pulmini disabili incendiati a Partinico, donati al Comune 3 mezzi da Croce Rossa e Ata

«La Croce Rossa Italiana fornirà due mezzi per il trasporto disabili, mentre il terzo sarà messo a disposizione dall’Ata. Se dovesse aumentare il fabbisogno nel corso dell’anno, chiederemo all’Ast, che ha subito manifestato piena disponibilità, di darci in prestito un altro mezzo». Lo annuncia il sindaco di Partinico Maurizio De Luca, dopo aver incontrato a Partinico il presidente provinciale della Croce Rossa Fabio D’Agostino, a pochi giorni dall’attentato incendiario che ha preso di mira due pulmini per il trasporto disabili di proprietà del Comune di Partinico.

«Con il presidente della Croce Rossa di Palermo Fabio D’Agostino che ringrazio a nome della mia comunità, abbiamo concordato i passaggi tecnici per strutturare il percorso che porterà all’attivazione del servizio di trasporto disabili a partire dal prossimo 7 gennaio - conclude il sindaco di Partinico. Stiamo definendo i dettagli del protocollo di intesa che sottoscriveremo sia con la Croce Rossa che con l'associazione Ata. La straordinaria gara di solidarietà di questi ultimi giorni, sta rafforzando sempre di più l’argine contro la violenza. Voglio ringraziare pubblicamente anche l'assessore Rosi Pennino per lo straordinario lavoro che sta portando avanti».

